В Киеве авто инкассаторов приземлилось на крышу после столкновения, шесть пострадавших

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Предварительно ДТП спровоцировал водитель Хюндай

Предварительно ДТП спровоцировал водитель Хюндай

В субботу, 5 мая, в результате ДТП с участием инкассаторского микроавтобуса и легкового автомобиля Хюндай травмы и повреждения получили шесть человек, среди них 2-летний ребенок.

На месте событий работает следственно-оперативная группа.

Как сообщает корреспондент Вартови.Еспресо, патрульные предварительно пришли к выводу, что произошло лобовое столкновение машин.

Автомобили не разминулись по улице Бальзака в Деснянском районе Киева возле одного из ТРЦ.

По версии портала dtp.kiev.ua, ДТП спровоцировал водитель Хюндай.

О мощности столкновения можно говорить по фотографиям с места событий. Хюндай выбросило на обочину, а микроавтобус перевернулся на крышу.

Среди пострадавших - водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, среди них ребенок. Также многочисленные повреждения получили двое инкассаторов, еще одному человеку оказывают помощь на месте.

 

Ранее сообщалось, что в Киеве отменили авиарейс после столкновения самолета с погрузчиком.

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