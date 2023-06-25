В Киеве аварийные отключения: в ДТЭК рассказали, когда вернется электричество

25 июня, 11:52
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В некоторых районах Киева аварийные отключения света (Фото:ДТЭК)

В некоторых районах Киева аварийные отключения света (Фото:ДТЭК)

С утра воскресенья, 25 июня, в Киеве введены аварийные отключения электроэнергии. Без света шесть районов столицы.

Как сообщили в ДТЭК в комментарии Суспільному, отключения введены в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах.

UPD 12:51. В пресс-службе ДТЭК подчеркнули, что о массовых отключениях света в Киеве речь не идет. Ложную информацию об этом распространяли некоторые телеграм-каналы.

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Там сообщили, что по состоянию на 12:30 небольшие локальные отключения есть в Соломенском районе. Кроме того, локальные отключения, связанные с плановыми работами на электросетях, есть в Соломенском и Дарницком районах.

«Все остальные киевляне снабжены электроэнергией», — отметили в ДТЭК.

ДТЭК Киевские электросети в Facebook пишут, что восстановительные работы продлятся примерно до 13:00.

ДТЭК Киевские электросети
Фото: ДТЭК Киевские электросети
Редактор: София Лазарова

Теги:   Электроэнергия ДТЭК Электричество Отключение Свет Отключения света ДТЭК Киевские электросети

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