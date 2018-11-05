05 ноября 2018, понедельник

В Киеве арестовали инспектора Лукьяновского СИЗО за попытку пронести наркотики

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Инспектору грозит до десяти лет тюрьмы
Фото: Прокуратура Киева

Инспектору грозит до десяти лет тюрьмы

В Киеве суд арестовал инспектора охраны Лукьяновского СИЗО, который пытался пронести наркотические вещества в учреждение.

По данным столичной прокуратуры, работника СИЗО задержали на пропускном пункте.

Во время поверхностного осмотра у него обнаружили и изъяли каннабис, который был расфасован в пачки из-под сигарет, и метадон в таблетках. 

Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Инспектору грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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