В Киеве анонсировали "жесткие проверки" перевозчиков после масштабного ДТП с участием двух маршруток

Власти Киева проверят столичных перевозчиков и примут к нарушителям жесткие санкции после ДТП с участием двух маршруток на Елены Телиги.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Дмитрий Давтян.

"Последствия аварии с участием двух маршруток побуждают нас к жестким проверкам всех городских перевозчиков. Проверим не только разрешения и договора, хотя и "бумажная" часть работы должна быть в порядке", - сказал он.

Давтян добавил, что проверят также соблюдение транспортных норм и правил безопасной перевозки пассажиров.

По его словам, такие проверки и сейчас происходят регулярно, но из-за ДТП будут усилены.

"Проверке подлежат и частные, и коммунальные перевозчики. Ведь безопасность пассажиров - превыше всего. Те компани, которые этого не понимают, мы заставим уйти с рынка", – резюмировал Давтян.

Напомним, 16 февраля на улице Елены Телиги в Киеве столкнулись две маршрутки с пассажирами, сломав столб и вылетев с проезжей части. По данным полиции, 12 человек пострадали, у двух пассажиров тяжелые травмы.