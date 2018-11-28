В Киеве активисты заблокировали ТРЦ Ocean Plaza изнутри, на место инцидента прибыла полиция

В среду, 28 ноября, представители националистической организации Сокол заблокировали работу ТРЦ Ocean Plaza в Киеве изнутри.

Как сообщает Информатор, они разрисовали краской входные двери и призвали покупателей не спонсировать агрессора.

Митингующие требовали закрыть торговый центр.

К участникам акции вышли сотрудники Ocean Plaza. Они потребовали покинуть помещение и дать им спокойно работать.

Большинство митингующих в масках.

Внутри здания также находятся сотрудники полиции, однако пока они наблюдают за ситуацией.

Днем ранее представители Сокола принесли к зданию ТРЦ шины. На ТРЦ появились надписи Собственность России и Не покупай в Оушен плаза.

ТРЦ Ocean Plaza общей площадью 165 тыс. кв. м открыт в декабре 2012 года, инвестиции составили около $300 млн. Партнерами по развитию проекта выступили киевские компании UDP, К.А.Н. и московская ТПС Недвижимость, эксклюзивный брокер проекта и автор концепции – киевская консалтинговая компания UTG. Формальным владельцем объекта является компания ИС Лыбидь, созданная в 2009 году.