В Киеве активисты вышли на акцию протеста под ТРЦ Ocean Plaza

В Киеве активисты националистических организаций проводят акцию протеста перед главным входом торгово-развлекательного центра Ocean Plaza.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По информации агентства, в акции участвует около 100 человек. Ее целью является "желание обратить внимание посетителей ТРЦ Ocean Plaza и украинского общества на то, что в стране продолжает функционировать российский бизнес".
Они расклеили на входе в ТЦ наклейки с надписями "Долой российский бизнес из Украины", а также оставили на фасаде надписи "Стоп Путин!", "Не покупай российское", "Слава защитникам - смерть оккупантам".
Деятельностью ТРЦ руководит открытое акционерное общество Недвижимость, зарегистрированное в Москве. Общество принадлежит российским олигархам Ротенбергам.
В начале июня СМИ сообщали, что компания ТПС Недвижимость, которая принадлежит российскому олигарху Игорю Ротенбергу, ведет переговоры о продаже киевского торгового центра Ocean Plaza.
Российский олигарх Игорь Ротенберг - один из приближенных к президенту России Владимиру Путину.
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