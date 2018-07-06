В Киеве активисты вышли на акцию протеста под ТРЦ Ocean Plaza

В акции участвует около 100 человек

В Киеве активисты националистических организаций проводят акцию протеста перед главным входом торгово-развлекательного центра Ocean Plaza.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По информации агентства, в акции участвует около 100 человек. Ее целью является "желание обратить внимание посетителей ТРЦ Ocean Plaza и украинского общества на то, что в стране продолжает функционировать российский бизнес".

Они расклеили на входе в ТЦ наклейки с надписями "Долой российский бизнес из Украины", а также оставили на фасаде надписи "Стоп Путин!", "Не покупай российское", "Слава защитникам - смерть оккупантам".

Деятельностью ТРЦ руководит открытое акционерное общество Недвижимость, зарегистрированное в Москве. Общество принадлежит российским олигархам Ротенбергам.

В начале июня СМИ сообщали, что компания ТПС Недвижимость, которая принадлежит российскому олигарху Игорю Ротенбергу, ведет переговоры о продаже киевского торгового центра Ocean Plaza.

Российский олигарх Игорь Ротенберг - один из приближенных к президенту России Владимиру Путину.

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