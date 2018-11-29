Годовщина силового разгона студентов на Майдане: в Киеве активисты устроили факельное шествие

Активисты требуют результатов расследования преступлений, совершенных во время Евромайдана

В четверг, 29 ноября, в центре Киева активисты устроили факельное шествие с требованием предоставить конкретные результаты расследования преступлений против активистов Евромайдана.

Как сообщает Интерфакс-Украина, около 30 человек с зажженными факелами прошли от Майдана Независимости к Администрации президента, а затем к Министерству внутренних дел.

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Участники акции во время шествия периодически зажигают файера и выкрикивают патриотические лозунги. Возле АП на Банковой активисты бросили шумовые петарды, спровоцировав конфликт с правоохранителями.

Также полиция предотвратила поджог активистами неизвестного предмета.

В ночь на 30 ноября 2013 года бойцы Беркута провели силовой разгон участников Евромайдана, большинство из которых были студентами.