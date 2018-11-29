29 ноября 2018, четверг

Годовщина силового разгона студентов на Майдане: в Киеве активисты устроили факельное шествие

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Активисты требуют результатов расследования преступлений, совершенных во время Евромайдана
Фото: Iegor Shumikhin via Twitter

Активисты требуют результатов расследования преступлений, совершенных во время Евромайдана

В четверг, 29 ноября, в центре Киева активисты устроили факельное шествие с требованием предоставить конкретные результаты расследования преступлений против активистов Евромайдана.

Как сообщает Интерфакс-Украина, около 30 человек с зажженными факелами прошли от Майдана Независимости к Администрации президента, а затем к Министерству внутренних дел.

Смотрите также

Участники акции во время шествия периодически зажигают файера и выкрикивают патриотические лозунги. Возле АП на Банковой активисты бросили шумовые петарды, спровоцировав конфликт с правоохранителями.

Также полиция предотвратила поджог активистами неизвестного предмета.

В ночь на 30 ноября 2013 года бойцы Беркута провели силовой разгон участников Евромайдана, большинство из которых были студентами.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Подписаться на журнал
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове