В Киеве активисты требуют отставки Авакова - трансляция

В Киеве активисты устроили автопробег в дом министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с призывом "Аваков, уходи!". Об этом сообщается в сообществе АвтоМайдан в Facebook.

Активисты хотят добиться отставки действующего министра.

Причиной такого требования организаторы акции называют нераскрытые убийства и нападения на гражданских активистов из "списка Гандзюк".

Смотрите также

Ранее сообщалось, что херсонский суд постановил взять под стражу бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука (БПП) Игоря Павловского, который является одним из подозреваемых в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Напомним, нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двух мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Еще одного – отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Позже стало известно, что одним из фигурантов дела является помощник народного депутата от БПП Игорь Павловский.

Гандзюк умерла от полученных ожогов 4 ноября.