В Киеве активисты принесли гробы под посольство РФ в рамках акции против агрессии на Донбассе

Акция приурочена к началу финального этапа чемпионата мира по футболу

В Киеве под посольством России прошла акция против российской агрессии на востоке Украины, в ходе которой под здание дипмиссии возложили символические картонные гробы.

Об этом сообщает Укринформ.

"Несколько десятков активистов принесли к дипломатическому представительству символические картонные гробы с надписью "Груз 200. ЧВК Вагнера". Эти "гробы" прикреплены к воротам посольства, а также ими изложены слова "ИхТамНет", - отмечается в сообщении.

К воротам люди также прикрепили фотографии с фамилиями наемников ЧВК Вагнера.

Акция приурочена к началу финального этапа чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня.

Напомним, что СБУ опубликовала новые записи переговоров между наемниками ЧВК Вагнера на Донбассе.