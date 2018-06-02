02 июня 2018, суббота

В Киеве активисты принесли гробы под посольство РФ в рамках акции против агрессии на Донбассе

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Акция приурочена к началу финального этапа чемпионата мира по футболу

Акция приурочена к началу финального этапа чемпионата мира по футболу

В Киеве под посольством России прошла акция против российской агрессии на востоке Украины, в ходе которой под здание дипмиссии возложили символические картонные гробы.

Об этом сообщает Укринформ.

"Несколько десятков активистов принесли к дипломатическому представительству символические картонные гробы с надписью "Груз 200. ЧВК Вагнера". Эти "гробы" прикреплены к воротам посольства, а также ими изложены слова "ИхТамНет", - отмечается в сообщении.

К воротам люди также прикрепили фотографии с фамилиями наемников ЧВК Вагнера.

Акция приурочена к началу финального этапа чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня.

Напомним, что СБУ опубликовала новые записи переговоров между наемниками ЧВК Вагнера на Донбассе.

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