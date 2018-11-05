05 ноября 2018, понедельник

В Киеве 71-летняя харьковчанка занималась мошенничеством, сдавая людям чужую квартиру

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Ранее злоумышленница уже привлекалась к ответственности за мошенничество
Фото: полиция

Ранее злоумышленница уже привлекалась к ответственности за мошенничество

Правоохранители задержали в Киеве 71-летнюю жительницу Харькова, которая обманывала людей, сдавая им в аренду чужую квартиру.

Как сообщили в Нацполиции, жертвами аферистки стали одновременно два человека, заплатившие ей за жилье по 6400 гривен.

По данным следствия, злоумышленница сняла на сутки квартиру на улице Михаила Донца, а потом "поселила" туда потерпевших, предоставив фальшивое свидетельство о праве собственности на жилье.

При этом отмечается, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество, а с 2017 года находилась в розыске за совершение аналогичного преступления на территории Черновицкой области.

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