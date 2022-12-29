В Киеве обломки ракеты повредили частное здание в Дарницком районе — КМВА
В Киеве работает ПВО (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
В Киеве во время воздушной тревоги 29 декабря обломки сбитой ракеты повредили частное здание в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
«Информация по жертвам уточняется», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице работают силы ПВО. По всей Украине сейчас продолжается масштабная воздушная тревога из-за массированной ракетной атаки РФ.