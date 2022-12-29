В Киеве обломки ракеты повредили частное здание в Дарницком районе — КМВА

29 декабря, 09:08
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В Киеве работает ПВО (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В Киеве работает ПВО (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В Киеве во время воздушной тревоги 29 декабря обломки сбитой ракеты повредили частное здание в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

«Информация по жертвам уточняется», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице работают силы ПВО. По всей Украине сейчас продолжается масштабная воздушная тревога из-за массированной ракетной атаки РФ.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Киев КГГА Ракетные удары Война России против Украины Ракетный удар

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