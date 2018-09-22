В Киеве 22 сентября объявлено Днем траура: на Донбассе погиб военный-житель столицы

В Киеве 22 сентября объявлено Днем траура для чествования трагически погибшего на Донбассе командира отделения 1-й мотопехотной роты мотопехотного батальона воинской части А2167 Владимира Матвиенко.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, в знак скорби по погибшему в День траура на всей территории города приспустили Государственный флаг Украины с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Столичным предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности рекомендуют ограничить проведение развлекательных мероприятий, концертов, спортивных соревнований или объявить минуту молчания в начале мероприятий, в случае невозможности их ограничения.

Напомним, в мае этого года Киевсовет принял решение, согласно которому День траура объявляется в столице во время захоронения киевлян, которые погибли защищая и удерживая вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.