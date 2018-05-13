В Киеве 13 мая изменено движение транспорта из-за Kyiv Euro Marathon 2018

В воскресенье, 13 мая,в Киеве внесли изменения в движения троллейбусов и автобусов в связи с проведением спортивного мероприятия Kyiv Euro Marathon 2018.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП Киевпастранс.

Марафон пройдет по маршруту: НСК Олимпийский - ул. Саксаганского - ул. Шота Руставели - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская (до ул. Ивана Кудри) - ул. Большая Васильковская - ул. Физкультуры - НСК Олимпийский.

С начала соревнования и ориентировочно до 16:00 вносятся изменения в движение:

автобусов маршрута № 5 в направлении железнодорожного вокзала от ул. Изюмской до ул. Ямской по обычной трассе, далее - ул. Казимира Малевича - ул. Короленковская - ул. Тарасовская, дальше по собственному маршруту;

автобусов маршрута № 20 от ж/м Корчеватое до ст. м. Лыбидская.

троллейбусов маршрута №12 на двух участках: от ст. м. Васильковская до ст. м. Лыбидская; от железнодорожного вокзала до Ботанического сада (по маршруту движения троллейбусов № 14).

троллейбусов маршрута № 40 от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской.

Дополнительно от начала движения ориентировочно до 16:00 для обеспечения пассажирских перевозок организуется движение автобусов № 40ТР Железнодорожный массив - улица Жилянская по маршруту: ул. Волгоградская - ул. Соломенская - ул. Протасов Яр - ул. Ивана Федорова - ул. Короленковская - ул. Тарасовская - ул. Жилянская - ул. Антоновича - ул. Ивана Федорова - ул. Протасов Яр - ул. Соломенская - ул. Волгоградская.

13 мая перевозка пассажиров автобусами маршрута № 40ТР осуществляется бесплатно.

На время проведения мероприятия отменяется остановка троллейбусов маршрутов №№ 3, 12, 14, 40 и автобусов маршрута № 69 НСК Олимпийский на ул. Жилянской. Также изменения будут внесены и в движение маршруток.

Как сообщает Укринформ, 13 мая уже в третий раз проходит Kyiv Euro Marathon. Среди дистанций, заявленных на западе - марафон, полумарафон, 12 км и 6 км.

Также в рамках спортивного мероприятия состоятся благотворительный и детский забеги и забег с домашними собаками.

Победители марафона получат денежное вознаграждение 10 тыс. грн, полумарафона – 5 тыс. грн. За новый рекорд соревнований на марафонской дистанции участник получит дополнительно 1 тыс. долларов.