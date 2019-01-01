В Киеве 1 января отметят 110-ю годовщину со дня рождения Бандеры факельным шествием Сегодня, 12:00 161 Цей матеріал також доступний українською Год назад на марш в Киеве собралось около 1000 человек ПО Свобода/Facebook

1 января, во вторник, в Киеве традиционно состоится ежегодное факельное шествие к 110-й годовщине рождения Степана Бандеры, организатором которого является Всеукраинское объединение Свобода.

"Украинцы почтят Проводника ОУН в день его рождения многолюдным факельным маршем. Приглашаем всех желающих присоединиться к событию", - говорится в сообщении пресс-службы партии.

Мероприятие начнется в 18:00, собрание в парке Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю.

В том году в торжественном шествии по случаю 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в Киеве приняли участие около тысячи человек.