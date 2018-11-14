В Киевавтодоре заявили, что не ремонтируют дороги во время снегопада

Коммунальная корпорация Киевавтодор отреагировали на публикации фото и видео, на которых показаны ремонтные работы дорог во время снегопада.
В пресс-службе корпорации отметили, что их предприятия не имеют отношения к проведению указанных ремонтных работ.
В частности, речь идет об укладке асфальта в Дарницком районе во дворах дома № 43 на улице Анны Ахматовой.
По имеющейся информации, капитальный ремонт придомовой территории дома выполняется фирмой КОМПЛЕКТ Х.
Ранее сегодня в соцсетях были опубликованы фото проведения ремонтных работ в нескольких районах столицы. Кроме Дарницкого, дорожники, которые заключали асфальт, были замечены на улице Луговой у новой АЗС.
Утром 14 ноября в Киеве выпал первый снег, в связи с чем снегоуборочную технику разместили на исходных позициях во всех районах столицы.
Из-за снегопада пробки на дорогах города достигли 10 баллов.
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