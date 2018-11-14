14 ноября 2018, среда

В Киевавтодоре заявили, что не ремонтируют дороги во время снегопада

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Киевавтодор заявили, что их предприятия не ремонтируют дороги в снег

В Киевавтодор заявили, что их предприятия не ремонтируют дороги в снег

Коммунальная корпорация Киевавтодор отреагировали на публикации фото и видео, на которых показаны ремонтные работы дорог во время снегопада.

В пресс-службе корпорации отметили, что их предприятия не имеют отношения к проведению указанных ремонтных работ.

В частности, речь идет об укладке асфальта в Дарницком районе во дворах дома № 43 на улице Анны Ахматовой.

По имеющейся информации, капитальный ремонт придомовой территории дома выполняется фирмой КОМПЛЕКТ Х.

Ранее сегодня в соцсетях были опубликованы фото проведения ремонтных работ в нескольких районах столицы. Кроме Дарницкого, дорожники, которые заключали асфальт, были замечены на улице Луговой у новой АЗС.

Утром 14 ноября в Киеве выпал первый снег, в связи с чем снегоуборочную технику разместили на исходных позициях во всех районах столицы.

Из-за снегопада пробки на дорогах города достигли 10 баллов.

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове