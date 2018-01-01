В Киев снова ограничили въезд грузовиков, для водителей открыли пункты обогрева Сегодня, 08:59 0 Цей матеріал також доступний українською Грузовики ждут разрешения на проезд под Киевом Фото: Pixabay

С 6:00 утра 13 декабря власти Киева ограничили въезд грузовиков в столицу из-за снегопада.

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, для водителей оборудовали пункты обогрева.

По данным спасателей, мобильные пункты обогрева работают в местах отстоя фур на Житомирском направлении, Бориспольском шоссе, Броварском проспекте, Гостомельском направлении и Одесском направлении. В палатке водители могут согреться, попить чай и поесть.

По прогнозам синоптиков, снег в Киеве будет идти весь день.

Накануне из-за осложнения погодных условий в Киев запретили въезд грузовиков. Фуры могли проехать по дорогам столицы с 21:00 до 6:00 утра.