В Киев привезли тела еще 16 защитников Мариуполя 10 августа, 17:16 Cемьи погибших защитников Мариуполя будут информировать при обнаружении совпадений ДНК (Фото:Патронатна служба Азову/Telegram)

В Киев привезли тела 16 украинских военных, погибших во время обороны Мариуполя. Об этом сообщает Патронатная служба полка Азов в Telegram.

«В Киев прибыли еще 16 павших защитников, защищавших Мариуполь», — говорится в сообщении.

Проводится осмотр и регистрация тел. Полиция и патронатная служба будут информировать семьи погибших защитников Мариуполя при обнаружении совпадений ДНК.

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