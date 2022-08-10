В Киев привезли тела еще 16 защитников Мариуполя
Cемьи погибших защитников Мариуполя будут информировать при обнаружении совпадений ДНК (Фото:Патронатна служба Азову/Telegram)
В Киев привезли тела 16 украинских военных, погибших во время обороны Мариуполя. Об этом сообщает Патронатная служба полка Азов в Telegram.
«В Киев прибыли еще 16 павших защитников, защищавших Мариуполь», — говорится в сообщении.
Проводится осмотр и регистрация тел. Полиция и патронатная служба будут информировать семьи погибших защитников Мариуполя при обнаружении совпадений ДНК.
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