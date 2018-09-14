В Киев прибыл чиновник из НАТО. За что Украину похвалили представители Альянса

Украина и НАТО обсудили варианты сотрудничества. В заседании комиссии по координации евроатлантической интеграции Украины впервые приняли представители НАТО. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Визит в Киев

В Киев прибыл заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес. По словам посла НАТО, на заседании обсуждалась ряд вопросов сотрудничества Украины и Альянса.

Альваргонсалес подчеркнул важность имплементации закона о нацбезопасности и обороне в Украине. Он добавил, что НАТО через свое представительство в Украине и советников готово и в дальнейшем оказывать Украине всю необходимую помощь.

Он отметил, что евроатлантические принципы не ограничиваются сугубо вопросами безопасности, они охватывают также сферы борьбы с коррупцией, продвижение инклюзивного политического процесса, демократических ценностей и верховенство права. Он призвал украинское правительство продолжать придерживаться этой важной повестки дня.

"Для того, чтобы двигаться в НАТО, Украине нужно реализовать ряд важных реформ. За 4 года достигнут значительный прогресс, но впереди остается очень много работы. Мы с радостью приветствуем те достижения, которые произошли. Закон о нацбезопасности является одним из них. Этот закон является ключевым для внедрения демократического и гражданского контроля над вооруженными силами и службой безопасности. Сейчас очень важно внедрить этот закон, чтобы реформа была эффективной", - сказал Альваргонсалес.

Программа Наука ради безопасности и мира

Как рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, во время заседания были обсуждены возможности сотрудничества Украины с НАТО в контексте решений, принятых на саммите НАТО в Брюсселе.

Она отметила, что также стороны обсудили шаги, которые Украина должна осуществить ради членства в Альянсе. Климпуш-Цинцадзе добавила, что также во время заседания уделили внимание программам, в рамках которых Украина сотрудничает с Альянсом. Таким, как программа профессионального развития, программа Наука ради безопасности и мира и программа по трастовым фондам.

60% помощи, которую НАТО предоставляет через трастовые фонды, получает Украина

Также НАТО в очередной раз подтвердило намерения дать перспективу членства Украины.

"Украина будет членом НАТО, если она сама этого захочет и выполнит все необходимые условия", - говорилось в декларации Альянса.

60% помощи, которую НАТО предоставляет через трастовые фонды, получает Украина, отметил президент Общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж. Он добавил, поскольку Украина долгое время была донором программы Партнерство ради мира НАТО и участвовала во всех миссиях, Североатлантический альянс должен предоставлять нам практическую помощь в противодействии российской агрессии.

На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Украина выразила желание стать членом НАТО в будущем. В феврале этого года Порошенко сказал, что его команда обсуждает возможность дополнения Конституции пунктом о европейской и евроатлантической интеграции. Он предположил, что его можно внести в преамбулу Основного закона. 3 сентября Верховная Рада зарегистрировала соответствующий законопроект, инициированный президентом.