В Киев могут временно не пускать грузовики из-за прогнозируемого снегопада
Сегодня, 16:34
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В Киев, в среду, 12 декабря с 7:00 могут ограничить въезд грузового транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Ограничения связаны с прогнозируемым снегопадом.
Решение об ограничении въезда будут принимать, учитывая интенсивность снегопада и состояние дорог.
Синоптики спрогнозировали до 20 см снега в Украине, на дорогах возможны нарушения движения транспорта
"Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы спецтехники при оперативного уборка и вывоз снега", - сказано в сообщении.
В ведомстве призвали водителей воздержаться от поездок на авто во время метелей, а отдавать предпочтение общественному транспорту.