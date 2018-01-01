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В Киев могут временно не пускать грузовики из-за прогнозируемого снегопада

Сегодня, 16:34
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В столицу могут временно не пускать грузовики

Фото: pixabay.com

В Киев, в среду, 12 декабря с 7:00 могут ограничить въезд грузового транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Ограничения связаны с прогнозируемым снегопадом.

Решение об ограничении въезда будут принимать, учитывая интенсивность снегопада и состояние дорог.

Синоптики спрогнозировали до 20 см снега в Украине, на дорогах возможны нарушения движения транспорта

"Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы спецтехники при оперативного уборка и вывоз снега", - сказано в сообщении.

В ведомстве призвали водителей воздержаться от поездок на авто во время метелей, а отдавать предпочтение общественному транспорту.

Теги:   Снег КГГА Киев

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