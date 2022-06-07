Родственники подтвердили, что в Киев доставили тела погибших защитников Азовстали 7 июня, 09:20 Цей матеріал також доступний українською В Киев доставили тела погибших защитников Азовстали, подтвердили их родственники (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Родственники защитников Азовстали подтвердили, что из России в Украину были доставлены тела погибших украинских военных, которые обороняли Мариуполь.

«Действительно, в Киев уже прибыли тела погибших защитников Азовстали. Патронатная служба полка Азов встретила и вместе с врачами провела осмотр и описание тел. Важно отметить, что среди тел погибших треть — бойцы полка Азов, принадлежность других тел к разным подразделениям выясняется. Судмедэксперты ведут работы, которые по времени, предварительно, могут длиться до трех месяцев», — говорится в сообщении Ассоциации семей защитников Азовстали в Telegram.

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Вскоре семьи погибших вызовут на экспертизу и процедуру опознания.

Продолжаются переговоры и решение организационных вопросов по дальнейшему обмену телами погибших защитников.

Накануне агентство Associated Press сообщило, что Россия передала Киеву десятки тел украинских бойцов, погибших на металлургическом заводе Азовсталь.

4 июня стало известно, что Украина и РФ впервые провели обмен телами погибших военных по формуле «160 на 160».

Пресс-секретарь полка Азов Анна Головко заявила, что все 160 украинских тел были с Азовстали. По ее словам, как минимум 52 из этих тел считаются останками бойцов полка Азов.

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