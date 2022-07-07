В Киев Цифровой добавили сервис движения общественного транспорта 7 июля, 22:57 Общественный транспорт в Киеве (Фото:Киевпастранс / Facebook)

В приложении Киев Цифровой добавили новый сервис — движение общественного транспорта.

Об этом сообщил заместитель мэра Киева по IT Петр Оленич.

Теперь в приложении киевляне смогут:

находить нужные остановки и маршруты;

мониторить движение транспорта на карте;

просматривать время прибытия транспорта на остановку и его бортовой номер;

узнавать о пересадках на другой транспорт на остановках;

сохранять остановки и маршруты в избранные, чтобы иметь их в быстром доступе.

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«Выбирайте „движение транспорта“ и попадайте в пункты назначения без опоздания. Сервис работает в бета-версии. Ждем вашего фидбека», — отметил Оленич.

В приложении пользователи могут найти около 3000 остановок и более 100 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. В списке сервисов нужно выбрать Движение транспорта и воспользоваться картой остановок или поиском.

Сервис интегрируется с информационно-аналитической системой Майно и системой городских остановок и маршрутов общественного наземного транспорта, принадлежащих КП Киевпастранс.

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