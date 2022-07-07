В Киев Цифровой добавили сервис движения общественного транспорта
Общественный транспорт в Киеве (Фото:Киевпастранс / Facebook)
В приложении Киев Цифровой добавили новый сервис — движение общественного транспорта.
Об этом сообщил заместитель мэра Киева по IT Петр Оленич.
Теперь в приложении киевляне смогут:
- находить нужные остановки и маршруты;
- мониторить движение транспорта на карте;
- просматривать время прибытия транспорта на остановку и его бортовой номер;
- узнавать о пересадках на другой транспорт на остановках;
- сохранять остановки и маршруты в избранные, чтобы иметь их в быстром доступе.
«Выбирайте „движение транспорта“ и попадайте в пункты назначения без опоздания. Сервис работает в бета-версии. Ждем вашего фидбека», — отметил Оленич.
В приложении пользователи могут найти около 3000 остановок и более 100 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. В списке сервисов нужно выбрать Движение транспорта и воспользоваться картой остановок или поиском.
Сервис интегрируется с информационно-аналитической системой Майно и системой городских остановок и маршрутов общественного наземного транспорта, принадлежащих КП Киевпастранс.
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