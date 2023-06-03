Киевляне за сутки подали более тысячи жалоб о состоянии укрытий

3 июня, 15:51
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Киевляне за сутки подали более тысячи жалоб о состоянии укрытий (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Киевляне за сутки подали более тысячи жалоб о состоянии укрытий (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

За сутки после запуска в Киеве Цифровом сервиса обратной связи о состоянии укрытий киевляне прислали более тысячи жалоб.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Почти половина жалоб на то, что укрытия заперты, четверть — что находятся в ненадлежащем состоянии, еще четверть — что поблизости нет укрытий.

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По словам Кличко, информацию из сервиса до конца дня передадут в Департамент муниципальной безопасности, райгосадминистрациям и другим службам, которые будут привлечены к проверкам и надлежащему реагированию.

В Киеве в ночь на 1 июня погибла 9-летняя девочка и две женщины, которые оказались на улице во время российской атаки ракетами, потому что не смогли попасть в запертое укрытие.

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Трагедия дала новый толчок проверке укрытий и подняла волну вопросов к властям и военной администрации столицы.

Виталий Кличко заявил, что укрытия в Киеве должны быть открыты круглосуточно, и пообещал, что 8 июня Киевсовет обратится в парламент относительно установления ответственности за недопущение людей и ненадлежащую работу хранилищ.

В то же время президент Владимир Зеленский поручил министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Александру Камышину провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева, а главе МВД Игорю Клименко — по всей Украине.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Киев КГГА Виталий Кличко Атака Укрытие Воздушная тревога

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