Киевляне за сутки подали более тысячи жалоб о состоянии укрытий
Киевляне за сутки подали более тысячи жалоб о состоянии укрытий (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)
За сутки после запуска в Киеве Цифровом сервиса обратной связи о состоянии укрытий киевляне прислали более тысячи жалоб.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Почти половина жалоб на то, что укрытия заперты, четверть — что находятся в ненадлежащем состоянии, еще четверть — что поблизости нет укрытий.
По словам Кличко, информацию из сервиса до конца дня передадут в Департамент муниципальной безопасности, райгосадминистрациям и другим службам, которые будут привлечены к проверкам и надлежащему реагированию.
В Киеве в ночь на 1 июня погибла 9-летняя девочка и две женщины, которые оказались на улице во время российской атаки ракетами, потому что не смогли попасть в запертое укрытие.
Трагедия дала новый толчок проверке укрытий и подняла волну вопросов к властям и военной администрации столицы.
Виталий Кличко заявил, что укрытия в Киеве должны быть открыты круглосуточно, и пообещал, что 8 июня Киевсовет обратится в парламент относительно установления ответственности за недопущение людей и ненадлежащую работу хранилищ.
В то же время президент Владимир Зеленский поручил министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Александру Камышину провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева, а главе МВД Игорю Клименко — по всей Украине.