В киберполиции прокомментировали атаку хакеров на сайт Минэнерго

Министерство энергетики и угольной промышленности не обращалось к сотрудникам киберполиции из-за хакерской атаки на сайт.

Об этом сообщила пресс-секретарь Департамента киберполиции Юлия Квитко, пишет Укринформ.

“Да, нам об этой ситуации известно, при необходимости мы готовы реагировать, но насколько я знаю, сейчас там работают специалисты из министерства над этим", - уточнила она.

Представитель киберполиции добавила, что официально к ним пока никто не обращался.

Ранее сообщалось, что новый сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (www.mev.gov.ua) подвергся кибератаке. При этом за разблокирование портала хакеры требуют выкуп в размере 0,1 биткоина (около $900).

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