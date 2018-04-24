В киберполиции прокомментировали атаку хакеров на сайт Минэнерго

Министерство энергетики и угольной промышленности не обращалось к сотрудникам киберполиции из-за хакерской атаки на сайт.
Об этом сообщила пресс-секретарь Департамента киберполиции Юлия Квитко, пишет Укринформ.
“Да, нам об этой ситуации известно, при необходимости мы готовы реагировать, но насколько я знаю, сейчас там работают специалисты из министерства над этим", - уточнила она.
Представитель киберполиции добавила, что официально к ним пока никто не обращался.
Ранее сообщалось, что новый сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (www.mev.gov.ua) подвергся кибератаке. При этом за разблокирование портала хакеры требуют выкуп в размере 0,1 биткоина (около $900).
Читайте также:
- Пять самых известных хакерских группировок, действующих против Украины. Инфографика
- Крупнейшие кибератаки против Украины с 2014 года. Инфографика
Комментарии
Правила комментирования