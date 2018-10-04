04 октября 2018, четверг

В Хмельницком СБУ задержали военкома, который помогал за взятки уклоняться от призыва

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Военкома задержали после получения очередной взятки
Фото: СБУ

Военкома задержали после получения очередной взятки

Правоохранители задержали в Хмельницкой области руководителя одного из объединенных районных военных комиссариатов.

Как рассказали в Службе безопасности Украины, военкома уличили в вымогательстве взяток за содействие в уклонении от призыва на срочную службу в армии.

В частности, оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленником $1 тысячи от одного из призывников.

Задержали военкома в собственном автомобиле на одной из улиц Хмельницкого после получения всей суммы взятки.

Теперь ему, согласно ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, грозит лишение свободы до 12 лет.

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