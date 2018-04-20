В Хмельницком СБУ задержала главу одного из подразделений Нацполиции

Служба безопасности Украины задержали в Хмельницком руководителя одного из подразделений областного управления Нацполиции и его подчиненного.

"Должностные лица наладили схему получения неправомерной выгоды за содействие в уклонении от призыва и прохождения военной срочной службы", - рассказали в СБУ.

Как сообщается, используя личные связи, полицейские выходили на желающих избежать призыва или получить отсрочку, после чего "решали вопросы" с представителями военкомата.

"Свои услуги злоумышленники оценивали от $500 до $1,5 тысячи с одной призывника. Сотрудники СБУ задержали полицейских после получения взятки в размере $1300. Обоим задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавили в спецслужбе.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на взятке попался чиновник ОГА, которого ранее подвергли "мусорной люстрации".