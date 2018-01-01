В Хмельницком неизвестные повредили мемориал героям Небесной сотни Сегодня, 01:12 13 Цей матеріал також доступний українською Вандалам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет

В ночь на субботу, 8 декабря, в Хмельницком неизвестные повредили мемориал в честь героев Небесной сотни и воинов АТО, сообщает сектор коммуникации полиции области.

"Сообщение об акте вандализма поступило в полицию около шести часов утра от неравнодушного прохожего. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Хмельницкого отдела полиции", - говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Вандалам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или до 4 лет заключения.

Следователи и криминалисты продолжают обследовать место инцидента. Полиция обратилась к возможным свидетелям и попросила информировать о любых известных деталях.

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