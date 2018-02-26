В Хмельницкой области задержали известного вора в законе Леру Сумского

В понедельник, 26 февраля, в Хмельницкой области задержали известного вора в законе Сергея Лысенко по прозвищу Лера Сумской.

Как сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, его задержали во время проверки автомобиля в рамках проведения розыскных мероприятий на наличие оружия.

По словам представителя Нацполиции, Лера Сумской ехал с местным преступным криминальным авторитетом в исправительное учреждение, "чтобы оказывать, по его мнению, свой «праведный» суд".

"Он - не судья и никогда им не будет. Он - вор, который будет сначала лежать лицом в грязи, а потом отбывать наказание за свои преступления за решеткой", - добавил Аброськин.

Лера Сумской был "коронован" в 1993 году в Сумах. В 2009 году его задержали, однако отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, что в Вышгороде Киевской области задержали российского криминального авторитета Заура Домбаева, известного по прозвищу Хасан.