В Хмельницкой области во время продажи оружия задержали бойцов добровольческого формирования

В Хмельницкой области задержали во время продажи оружия участников добровольческого военизированного формирования.
По данным пресс-службы Военной прокуратуры Западного региона, задержанные продали за 3,6 тысяч долларов автомат Калашникова АК-74, 30 патронов к нему и 9-мм пистолет Макарова.
Кроме того, по данным следствия, в течение июля-сентября 2018 группа лиц продала один автомат АК-74, два пистолета 9 мм и боеприпасы к ним, патроны калибра 7.62 мм - 100 штук и три ручных гранаты РГД-5.
На данный момент задержаны четыре человека. У всех были обнаружены денежные средства из проведенных закупок. Также устанавливается местонахождение других причастных, в том числе военнослужащих ВСУ.
Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-2 УК Украины и избрании меры пресечения. Розыскные мероприятия проводятся на территории Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областей.
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