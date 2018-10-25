В Хмельницкой области во время продажи оружия задержали бойцов добровольческого формирования

К продаже оружия могут быть причастные военные ВСУ

В Хмельницкой области задержали во время продажи оружия участников добровольческого военизированного формирования.

По данным пресс-службы Военной прокуратуры Западного региона, задержанные продали за 3,6 тысяч долларов автомат Калашникова АК-74, 30 патронов к нему и 9-мм пистолет Макарова.

Кроме того, по данным следствия, в течение июля-сентября 2018 группа лиц продала один автомат АК-74, два пистолета 9 мм и боеприпасы к ним, патроны калибра 7.62 мм - 100 штук и три ручных гранаты РГД-5.

На данный момент задержаны четыре человека. У всех были обнаружены денежные средства из проведенных закупок. Также устанавливается местонахождение других причастных, в том числе военнослужащих ВСУ.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-2 УК Украины и избрании меры пресечения. Розыскные мероприятия проводятся на территории Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областей.