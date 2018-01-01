В Хмельницкой области рейсовый автобус с пассажирами врезался в грузовик, есть пострадавшие Сегодня, 12:02 73 Цей матеріал також доступний українською В больницу с травмами доставили шесть пассажиров автобуса

В Хмельницкой области произошло ДТП с участием автобуса и грузовика.

По данным полиции, 49-летний житель Каменец-Подольского, управляя рейсовым автобусом сообщением Каменец-Подольский - Старая Синява, не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным грузовиком Газель 3302.

По предварительным данным, шесть пассажиров рейсового автобуса получили травмы, их госпитализировали.

Окончательное количество пострадавших и степень тяжести полученных ими телесных повреждений устанавливается.