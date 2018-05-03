В Хмельницкой области разоблачили схему хищения топлива на Укрзализныце

В Хмельницкой области разоблачили масштабную схему хищения дизельного топлива в одном из подразделений регионального филиала Юго-Западной железной дороги ПАО Укрзализныця.

По информации областной прокуратуры, работники предприятия систематически вывозили топливо в гаражное помещение и через налаженную сеть продавали его третьим лицам. Также устанавливается причастность к схеме полицейских.

Во время обысков у фигурантов обнаружили и изъяли более одной тонны горючего, более 50 емкостей для его хранения, бухгалтерскую документацию и денежные средства в сумме более $65 тыс., 23 тыс евро, 25 тыс грн.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование хищения 149 млн грн при закупке Министерством обороны топлива у компании Трейд Коммодити.