В Хмельницкой области на взятке задержали полковника Генштаба ВСУ

На взятке в 5 тысяч долларов задержан офицер ВСУ

В Хмельницкой области полиция разоблачила полковника Генштаба ВСУ во взяточничестве, передает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

Как сообщается, старший офицер отделения сопровождения морально-психологического обеспечения Управления морально-психологического обеспечения ВСУ требовал деньги от военнослужащего, который проходит военную службу по контракту.

"Средства в размере 5 тысяч долларов США предназначались за влияние на принятие решения должностными лицами Главного штаба ВСУ о включении военнослужащего к силам проведения миротворческой миссии под эгидой ООН в Демократической Республике Конго", - говорится в сообщении.

Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Полковника задержали во время получения оговоренной суммы взятки. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Также сообщается, что правоохранители проверяют причастность должностных лиц ГШ ВСУ к совершению данного преступления.