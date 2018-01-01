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В Хмельницкой области мужчина бросил гранату в группу людей

Сегодня, 16:49
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Полицейские задержали мужчину, который пытался взорвать трех своих знакомых

Фото: полиция

В Хмельницкой области во время спора водитель микроавтобуса прямо из окна швырнул гранату РГД-5 в трех мужчин, которые стояли на обочине, и скрылся с места происшествия.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел вечером 2 декабря в райцентре Полонное. Мужчины не получили тяжелых ранений, поскольку граната пролетела мимо и взорвалась во рве близ дороги. В результате осколки только слегка задели пострадавших.

В Запорожье неизвестный взорвал группу прохожих, трое человек пострадали

Сразу после инцидента злоумышленник сбежал домой, а оттуда - в Ровно, где снял отель, чтобы обеспечить себе алиби.

В полиции отметили, что подозреваемого удалось задержать "за считанные часы". Ему инкриминируют покушение на убийство трех человек, за что предусмотрено наказание от десяти до 15 лет лишения свободы.

Теги:   Гранаты Хмельницкая область

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