В Хмельницкой области глава следственного отдела закрывал за взятки уголовные производства

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За закрытие уголовного производства полицейский требовал $2,5 тысячи
Фото: СБУ

За закрытие уголовного производства полицейский требовал $2,5 тысячи

Правоохранители разоблачила в Хмельницкой области начальника следственного подразделения одного из районных отделов Нацполиции, который за деньги закрывал уголовные производства.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как сообщается, оперативники задокументировали, как полицейский требовал от подозреваемого $2,5 тысячи за прекращение преследования за нанесения телесных повреждений.

"Правоохранители задержали чиновника на одной из улиц районного центра после получения всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что чиновники ветеринарной медицины организовали в порту Одессы механизм по вымогательству взяток.

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