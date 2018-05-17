В Хмельницкой области глава следственного отдела закрывал за взятки уголовные производства

Правоохранители разоблачила в Хмельницкой области начальника следственного подразделения одного из районных отделов Нацполиции, который за деньги закрывал уголовные производства.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как сообщается, оперативники задокументировали, как полицейский требовал от подозреваемого $2,5 тысячи за прекращение преследования за нанесения телесных повреждений.

"Правоохранители задержали чиновника на одной из улиц районного центра после получения всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что чиновники ветеринарной медицины организовали в порту Одессы механизм по вымогательству взяток.