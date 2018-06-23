В Хмельницкой области более 30 человек отравились на поминальном обеде

По предварительным данным, у больных острая кишечная инфекция

В Хмельницкой области более 30 жителей сел Новое Село и Перегонка, которые 20-22 июня посещали поминальный обед, обратились в медицинские учреждения с симптомами отравления. По предварительным данным, у больных острая кишечная инфекция.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений), сообщили в полиции.

Санкция указанной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Продолжается расследование.

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