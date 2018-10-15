16 октября 2018, вторник

В Хмельницкой области 30 молодчиков пытались совершить рейдерский захват аграрной фирмы

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Злоумышленникам грозит от трех до пяти лет лишения свободы
Фото: полиция

Злоумышленникам грозит от трех до пяти лет лишения свободы

В Хмельницкой области задержали 30 человек, пытавшихся совершить рейдерский захват аграрной компании.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На территории фирмы злоумышленники закрасили глазки всех камер наблюдения по периметру здания, чтобы их невозможно было заметить заранее. Предъявив пакет документов, якобы удостоверяющих право собственности, мужчины заявили, что они представляют нового хозяина предприятия.

Всех злоумышленников задержали на месте. Подавляющее большинство из них - жители Киева. Сопровождал рейдеров также и адвокат.

Следователи выясняют, по чьему указу и на основании чего действовали мужчины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 206 (Противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает максимальную ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

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