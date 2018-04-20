В Хьюстоне прошли совместные тренинги SWAT и украинского спецназа КОРД - фото

В полицейской академии Хьюстона прошли совместные тренинги украинских правоохранителей и спецназа американской полиции SWAT.

Об этом у себя в Twitter рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, находящийся с рабочим визитом в США.

"Сегодня завершается совместный тренинг SWAT Houston Police и украинских полицейских (КОРД и патрульных тактиков). Наш полицейский спецназ на уровне", - написал он, опубликовав соответствующие фото с занятий.

При этом глава МВД сообщил о продлении совместных тренингов в США и Украине.

Ранее сообщалось, что первые инструкторы спецподразделения КОРД получили сертификаты об окончании обучения.