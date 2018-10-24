В КГГА заявили, что к отоплению подключили 72% столичных жилых домов

В Киеве по состоянию на 24 октября к услуге централизованного отопления подключены 72% жилых домов, которые обслуживаются коммунальными жилищно-эксплуатационными участками.
Об этом заявили в пресс-службе КГГА.
Дома ОСМД, жилищно-строительных кооперативов, ведомственные и инвестиционные подключены на 40%, "так как тепло туда подается по индивидуальным заявкам".
В КГГА подчеркнули, что есть много домов, которые осуществили мероприятия по термомодернизации, и они сами уже решают, устраивает ли их температура и когда им включаться.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 19 октября в столице начинается отопительный сезон.
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