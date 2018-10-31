В КГГА заявили, что более 14 тысяч киевлян заболели гриппом и ОРВИ и призвали покупать вакцины

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что по состоянию на 30 октября в Киеве зарегистрировано более 14 тысяч случаев заболеваний гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 69% случаев из-за сезонных вирусных инфекций страдают дети.

"По состоянию на 30.10.2018 года зарегистрировано 14 тысяч 24 больных гриппом и ОРВИ. Из них: взрослых – 4 тысячи 353, детей – 9 тысяч 671… Дети составляют 69%. С начала эпидсезона привито против гриппа 6 тысяч 325 человек, в том числе 1 тысячу 615 детей", - заявил чиновник.

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Поворозник призвал жителей Киева покупать вакцины от гриппа и прививаться для того, чтобы обезопасить себя в период с высоким эпидемиологическим порогом.