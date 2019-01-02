В КГГА сообщили, сколько тысяч людей отпраздновали Новый год-2019 на столичных площадях Сегодня, 19:15 89 Цей матеріал також доступний українською Софийская площадь КГГА

В Киеве 15 тысяч жителей и гостей города встретили Новый 2019 год на Софийской и Контрактовой площадях.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, на Софийской площади присоединились к празднованию 12 тысяч человек, а на Контрактовой – 3 тысячи.

"В новогоднюю ночь праздничную атмосферу у Главной елки страны и на Подоле создавали выступления Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины, Киевского симфонического оркестра, скрипача-виртуоза Святослава Кондратива, известных украинских исполнителей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что новогодние концерты на Софийской и Контрактовой площадях так же состоятся в среду, 2 января. С 17:00 на Софийской площади киевляне и гости города смогут увидеть виступления групп Pianoбой, Trueman, The Sixsters, ROCKOKO, SKEEMANS, SOLOVIOV&band.

На Контрактовой площади праздничный концерт начнется в 16:00. Для киевлян и гостей города будут играть группы Kadnay, Bright Thought, Не лізь бо вб’є, Шосте чуття, украинская певица Яна Брилицкая.

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