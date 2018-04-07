В КГГА сообщили, как будет работать транспорт в пасхальную ночь

В воскресенье, 8 апреля, наземный транспорт и метро заработает на час раньше

Общественный транспорт в Киеве будет работать дольше в ночь с 7 на 8 апреля в связи с Пасхой.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, метрополитен будет работать на один час дольше (до часа ночи), а начнет работу утром на час раньше (в 5 утра, в зависимости от станции).

В таком же графике будет работать фуникулер.

Также 7 апреля на один час продолжат работу наземного пассажирского транспорта.

Утром в воскресенье, 8 апреля, наземный транспорт заработает на час раньше.

"Перевозка будет осуществляться существующими маршрутами, которые проходят возле станций метрополитена, и после прохождения последних поездов метро", - говорится в сообщении.

Также с 05:00 до 10:00 8 апреля будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта, проходящего возле мест проведения богослужений в Киеве.

Будет увеличено количество транспорта на таких маршрутах: - троллейбусных - 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 37, 38, 40, 41, 45, 50; - трамвайных - 1, 3, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 29, 33; - автобусных обычного режима движения - 18, 20, 21, 33, 37 (с заездом на с/к Чайка в направлении ст. м. Святошино), 45, 53, 62, 95, 99, 114, 115; - автобусных в режиме маршрутного такси - 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 457, 500, 502, 530, 537, 548, 550.

Продолжат работу на таких маршрутах:

- станций линии скоростного трамвая на жилом массиве Троещина до 2:30, 8 апреля будет начата работа станций с 4:00;

- станций линии скоростного трамвая на жилом массиве Борщаговка до 2:15, 8 апреля будет начата работа станций с 4:00.

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