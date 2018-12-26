В КГГА рассказали, сколько нужно общественного транспорта для замены маршруток в Киеве
Заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян сообщил, что для уменьшения количества маршруток в Киеве необходимо иметь 231 автобус большой и сверхбольшой вместимости, 172 троллейбуса и 62 трамвая, пишет 44.ua.
"Для реализации предложенных рекомендаций (по подсчетам экспертов) городу необходимо дополнительно еще: 231 автобус большой и сверхбольшой вместимости, 172 троллейбуса и 62 трамвая. Это позволит уменьшить количество автобусов, работающих в режиме маршрутного такси, на 753 единицы", - сказал чиновник.
По его словам, в 2018 году Киев получил два автобуса и восемь трамваев, а до конца года ожидается поставка еще двух трамваев.
Давтян отметил, что всего на закупку этого транспорта в 2018 город выделил 467 миллионов гривен.