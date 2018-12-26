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В КГГА рассказали, сколько нужно общественного транспорта для замены маршруток в Киеве

Сегодня, 16:15
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Фото: flickr.com via Erwin Alexander

В текущем году столица Украины получила два автобуса и восемь трамваев

Заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян сообщил, что для уменьшения количества маршруток в Киеве необходимо иметь 231 автобус большой и сверхбольшой вместимости, 172 троллейбуса и 62 трамвая, пишет 44.ua.

"Для реализации предложенных рекомендаций (по подсчетам экспертов) городу необходимо дополнительно еще: 231 автобус большой и сверхбольшой вместимости, 172 троллейбуса и 62 трамвая. Это позволит уменьшить количество автобусов, работающих в режиме маршрутного такси, на 753 единицы", - сказал чиновник.

По его словам, в 2018 году Киев получил два автобуса и восемь трамваев, а до конца года ожидается поставка еще двух трамваев.

Давтян отметил, что всего на закупку этого транспорта в 2018 город выделил 467 миллионов гривен.

Теги:   Маршрутки Транспорт Киев

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