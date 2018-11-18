18 ноября 2018, воскресенье

В КГГА рассказали о готовности столичной спецтехники к зимнему периоду

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Транспортные предприятия обеспечены всем необходимым для работы в зимний период
budport.com.ua

Транспортные предприятия обеспечены всем необходимым для работы в зимний период

Спецтехника Киева находится в стопроцентной готовности, а транспортные предприятия обеспечены всем необходимым для работы в зимний период, заявил первый заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Иван Шпилевой, сообщают в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня вся специальная техника находится в стопроцентной готовности к уборке улично-дорожной сети от снега. Приобретено необходимое количество шанцевого инструмента для ручной уборки лестничных маршей, остановочных комплексов и т.д.", – рассказал Шпилевой.

По его словам, в ангарах предприятий находится 35 тысяч тонн соли и около 35 тысяч тонн песчано-соляной смеси для обработки дорог, приобретено 44 трактора, которые позволяют убирать тротуары, места, где затруднено движение, и 10 погрузчиков. Также имеются запасы горюче-смазочных материалов: около 85 тонн дизельного топлива и около 50 тонн бензина

В случае интенсивных снегопадов планируется привлекать технику сторонних организаций. Транспортные предприятия уже заключили более 160 соответствующих договоров. Также выданы поручения по увеличению количества подвижного состава на маршрутной сети на время осенне-зимнего периода.

"Последние два года используется мировая тактика заблаговременного размещения спецтехники на улично-дорожной сети. Это позволяет в случае возникновения гололеда или осадков в виде снега немедленно начать обработку дорог столицы. В частности, во время прогноза синоптиков о первом снеге, 14 ноября, специальная техника уже была на исходных позициях и вовремя вышла на маршруты уборки", – отметил Шпилевой.

Он также сообщил, что в соответствии с распоряжением Киевской городской государственной администрации определен перечень улиц Киева со сложными условиями движения, где в период снегопадов, гололеда в первую очередь обрабатывать проезжие части технологическими материалами.

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