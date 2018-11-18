В КГГА рассказали, на каких мостах Киева завершились ремонтные работы

В Киеве на нескольких мостах и путепроводах в 2018 году был выполнены ремонтные работы, сообщил первый заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Иван Шпилевой, передает Интерфакс-Украина.
"Столичные мосты, основная масса которых построена еще в 50-70-е годы, нещадно эксплуатировались, и никто не вкладывался в их ремонт. Загруженность путепроводов, мостов и других инженерных сооружений сегодня составляет 140%. Поэтому в столице было проведено их комплексное обследование", – отметил Шпилевой.
По его словам, в этом году уже завершен капитальный ремонт мостов на Одесской площади, проспекте Науки, на ул. Малинской, Железнодорожной, путепроводов на Нивках, бульваре Вацлава Гавела, ул. Палладина, на пересечении ул. Кирилловской и ул. Елены Телиги, Святошинском мосту и других.
Также продолжаются работы на мосту имени Патона, в следующем году ремонт будет продолжен. Продолжается ремонт деформационных швов на Южном мосту. К концу лета 2019 года планируется завершить работы на Русановском мосту.
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