В КГГА рассказали, когда начнут сносить один из корпусов завода Большевик

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Завод Большевик
Фото: kiev-book

Завод Большевик

Пятый корпус завода Большевик начнут сносить в следующем году, сказал заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире Громадського радіо.

"Снос, скорее всего, - это вопрос следующего года. В этом году задача сделать проезд между улицей Довженко и улицей Гетьмана в обе стороны. В следующем году - левоповоротные и правоповоротные съезды", - сообщил Поворозник.

Он добавил, что срок строительства обусловлен тем, что отсутствует информация о коммуникации, надо ремонтировать и переносить. Пешеходы на время ремонта смогут пользоваться теми же переходами, что и сейчас.

Как известно, для строительства развязки типа "неполный клеверный лист" нужно снести пятый корпус завода Большевик. С первого мая уже начнется подготовка к строительству, которое продлится 17 месяцев.

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