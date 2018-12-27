В КГГА опровергли закрытие кинотеатра Киев Сегодня, 21:26 12 Цей матеріал також доступний українською Фото: Культурный центр Кинотеатр Киев via Facebook Кинотеатр является памятником архитектуры и градостроительства местного значения

В Киевской городской государственной администрации опровергли информацию о прекращении работы кинотеатра Киев.

Как сообщила директор департамента культуры КГГА Диана Попова, "легендарный кинотеатр" продолжит свою работу в нынешнем формате.

"Любые другие заявления - домыслы, не более. Фестивальный профиль в контексте меморандума между КГГА и кинофестивалем Молодость так же будет ключевым", - подчеркнула она.

Представительница КГГА также сообщила, что кинотеатр предложено включить в сеть коммунальных кинотеатров Киевкинофильм, чтобы избежать его закрытия в будущем из-за неплатежеспособности арендатора.

В сеть КП Киевкинофильм входят кинотеатры Алмаз, Факел, Луч, Днепр (ранее - Ленинград) и другие.

Напомним, что глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко сообщил, что дальнейшая работа кинотеатра Киев остается под вопросом, поскольку 4 января 2019 года истекает срок действия договора аренды кинотеатра.