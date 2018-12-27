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В КГГА опровергли закрытие кинотеатра Киев

Сегодня, 21:26
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Фото: Культурный центр Кинотеатр Киев via Facebook

Кинотеатр является памятником архитектуры и градостроительства местного значения

В Киевской городской государственной администрации опровергли информацию о прекращении работы кинотеатра Киев.

Как сообщила директор департамента культуры КГГА Диана Попова, "легендарный кинотеатр" продолжит свою работу в нынешнем формате.

"Любые другие заявления - домыслы, не более. Фестивальный профиль в контексте меморандума между КГГА и кинофестивалем Молодость так же будет ключевым", - подчеркнула она.

Представительница КГГА также сообщила, что кинотеатр предложено включить в сеть коммунальных кинотеатров Киевкинофильм, чтобы избежать его закрытия в будущем из-за неплатежеспособности арендатора.

В сеть КП Киевкинофильм входят кинотеатры Алмаз, Факел, Луч, Днепр (ранее - Ленинград) и другие.

Напомним, что глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко сообщил, что дальнейшая работа кинотеатра Киев остается под вопросом, поскольку 4 января 2019 года истекает срок действия договора аренды кинотеатра.

Теги:   Кинотеатр КГГА Киев

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