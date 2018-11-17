В КГГА объяснили, как соревнования Снайпер столицы попали в список мероприятий к годовщине Майдана

Анонсированные КГГА на период празднования годовщины Революции достоинства соревнования Снайпер столицы были включены в список мероприятий по ошибке.
Об этом сообщили в департаменте образования и науки КГГА.
"Соревнования не посвящены празднованию в Киеве Дня достоинства и свободы и были включены в перечень мероприятий к этим памятным датам ошибочно, поскольку третий этап соревнований частично приходится на ноябрь", – сказано в сообщении.
Напомним, что III городской этап военно-спортивных соревнований среди учебных заведений столицы по огневой подготовке Снайпер столицы – 2018 анонсировался КГГА на 21 ноября в числе тематических мемориальных, торжественных и культурных мероприятий.
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