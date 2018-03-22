В КГГА анонсировали первую за 30 лет реконструкцию трамвайной линии на Оболони

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В КГГА обещают существенно снизить уровень шума от движения трамваев
Фото: segodnya.ua

В КГГА обещают существенно снизить уровень шума от движения трамваев

Киевская городская госадминистрация заявила о начале реконструкции трамвайной линии в Оболонском районе столицы.

Как сообщается, речь идет об участке на улицах Маршала Малиновского и Иорданской.

"Реконструкцию этого участка трамвайной линии не выполняли более 30 лет, поэтому трамвайное полотно и контактная сеть на ней очень изношены", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с этим там будет полностью заменена рельсово-шпальная решетка, пути и скрепления, что позволит снизить уровень шума от движения трамваев.

"Кроме того, будут обустроены новые опоры, контактный кабель и подвески, обновлены инженерные сети, находящиеся под трамвайным полотном", - добавили в КГГА.

Ранее сообщалось, что на Подоле в Киеве трамвай сошел с рельсов и перекрыл движение транспорта.

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