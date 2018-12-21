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В Херсонском горсовете чиновник подрался в рабочем кабинете с посетителями - видео

Сегодня, 14:43
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Стороны конфликта написали друг на друга заявления

Скриншот с видео Константина Шульги/Facebook

В Херсоне в кабинете начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции городского совета Ростислава Маршака произошла драка между ним и посетителями.

Как сообщает kherson.net.ua, местные жители пришли к нему с жалобами на строительные работы, которые ведутся по соседству с их домами, что, по мнению людей, провоцирует разрушение зданий.

В свою очередь Маршак в ответ на недовольство жильцов послал их "к еб... матери" и попытался вытолкать из кабинета, в результате чего одна из женщин упала.

После этого вспыхнула потасовка, во время которой активисты повалили чиновника на пол и удерживали так до приезда правоохранителей.

Внимание: ненормативная лексика

В итоге обе стороны конфликта написали друг на друга заявления в полиции.

Теги:   Драка Херсонская область Горсовет Чиновники

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