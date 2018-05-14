В Херсонской полиции стартовала работа отдельного подразделения патрульных Крыма

На посту Азов в Херсонской области 14 мая состоялась официальная презентация обособленного подразделения патрульной полиции Крыма.

На административной границе с оккупированным Крымом начинают работу 65 патрульных полицейских. Они будут дислоцироваться на блокпостах в трех приграничных районах: Геническом, Каланчацком и Чаплынском. Также правоохранители будут контролировать основные трассы, соединяющие материк с полуостровом.

На патрулирование заступили полицейские, командированные из разных областных управлений патрульной полиции. Крымским подразделением патрульных будет руководить Виктор Левченко.

30-летний старший лейтенант полиции Виктор Левченко на службе - с 2015 года. До этого был командиром роты №1 батальона №3 Управление патрульной полиции в Николаеве. Имеет звание мастера спорта по легкой атлетике, многократный чемпион Украины, отметили в НП.

Начальник полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе Анатолий Бахчиванжи рассказал о главных задачах новосозданного подразделения. В частности, это: патрулирование пограничной зоны, обеспечения безопасности дорожного движения на трех трассах, соединяющих материк с полуостровом, реагирование на все заявления и обращения граждан о правонарушениях. Кроме того, патрульные подразделения Крым будут нести службу в месте сосредоточения курортных населенных пунктов - на Арабатской стрелке.

В конце января в МВД заявили о планах создать до конца года спецподразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю. ГУ Нацполиции Крыма и Севастополя сейчас базируется в Одессе. Как рассказал глава МВД Арсен Аваков, подразделения сформируют на перспективу. Пока Крым будет аннексированным, полицейские будут выполнять работу на других участках.