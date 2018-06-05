В Херсонской области за взяточничество задержан оперуполномоченный Нацполиции

Задержанному полицейскому грозит до 12 лет лишения свободы

Оперуполномоченного одного из районных отделов полиции Херсонской области уличили в вымогательстве взятки.

"Чиновник требовал 20 тысяч гривен от местного жителя. За указанную сумму злоумышленник обещал не привлекать его к административной ответственности за якобы незаконное ношение травматического оружия в общественном месте", - рассказали в Службе безопасности Украины.

Как сообщается, полицейского задержали на одной из улиц Херсона во время получения всей суммы взятки.

"Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в СБУ.

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